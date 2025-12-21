Il Milan punta su Londra. La Gazzetta: "Idea Disasi, in rotta con il Chelsea. Domani l'accordo per Fullkrug"

Il Milan si starebbe rifugiando in Londra per rinforzare e completare la rosa di Massimiliano Allegri in vista della seconda parte di stagione. Dalla capitale britannica potrebbero infatti arrivare l'attaccante e il difensore centrale tanto richiesti dal tecnico rossonero, che ovviamente punta ad avere a disposizione questi due rinforzi il prima possibile, così da permettere loro di ambientarsi in squadra per poi essere buttati già il prossimo 8 gennaio nella mischia.

In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Idea Disasi, in rotta con il Chelsea. Domani l'accordo per Fullkrug", giocatori che per l'appunto potrebbero arrivare in soccorso al Milan proprio dal Londra, città dalla quale spesso e volentieri il club rossonero ha pescato rinforzi.