Talismano Modric. Il CorSport: "Il Diavolo va ko se non parte titolare"

vedi letture

È assurdo che un giocatore come Luka Modric, arrivato per dare una semplice mano a un Milan desideroso di rivalsa e rinascita, sia oggi uno dei pilastri portanti della formazione di Massimiliano Allegri, che giovedì contro il Napoli ha commesso l'errore di farlo rifiatare.

Perché errore? Perché oltre ad essere fondamentale per questa squadra, Luka Modric è anche un talismano. A confermarlo i colleghi de Il Corriere dello Sport, che questa mattina hanno titolato: "Il Diavolo va ko se non parte titolare". E succede esattamente così. È capitato contro la Lazio in Coppa Italia ed anche giovedì contro il Napoli in Supercoppa. Non sicuramente un caso, anche se in campionato è successo che con Modric titolare il Milan abbia perso, in occasione della prima di Serie A contro la Cremonese.