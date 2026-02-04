"Lungo muso" e "Show da scudetto", le prime pagine all'indomani della vittoria rossonera

Una grande serata da Milan quella che i rossoneri hanno vissuto ieri sera al Dall'Ara: il Bologna è stato battuto 0-3 in una gara mai veramente in discussione e in cui i rossoneri sono stati abilissimi a sfruttare le debolezze tattiche e mentali che la squadra di Vincenzo Italiano sta dimostrando in questa fase della stagione. Un successo che lascia il Diavolo a contatto con l'Inter e gli permette di allungare sul quinto posto. Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi all'indomani della vittoria rossonera.

Il titolo più evocativo, probabilmente, è quello del Corriere dello Sport che sceglie di aprire così questa mattina: "Lungo muso". E poi continua: "Il Milan si diverte. Sbanca Bologna: Max a -5 da Chivu. Allegri vince 3-0 al Dall'Ara: messaggio per l'Inter". Nel sottotitolo un resoconto dei 90 minuti: "Partita a senso unico e 22° risultato utile di fila. Apre Loftus-Cheek, rigore di Nkunku, Rabiot completa la festa". Tuttosport accende gli entusiasmi e in taglio superiore titola: "Milan, show da scudetto. Loftus-Cheek, Nkunku, Rabiot: 3-0 a Bologna e Inter a -5". Nel sottotitolo viene poi aggiunto: "Prova di forza senza Leao, Pulisic e Saelemaekers. Dominio totale e punteggio persino stretto: 22° risultato utile consecutivo". Citato poi Adrien Rabiot: "Abbiamo sempre più fame e fiducia. Grazie, Allegri".

C'è quindi la Gazzetta dello Sport che nella sua prima pagina scrive: "Ma che Diavolo! Il Milan travolge il Bologna e resta a -5 dall'Inter". Continua la rosea: "I rossoneri vincono e danno spettacolo. In gol Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot". Le parole di Max Allegri: "Conta essere a +7 sulla Roma". Quindi il QS che oggi titola così: "Super Diavolo, Max ci crede.