Il CorSport riprende le parole di Allegri verso Bologna: "Milan serio"
di Federico Calabrese

Terminato il mercato, con il mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta, il Milan può concentrarsi totalmente sulla trasferta di questa sera a Bologna. L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna sulle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Milan serio", il titolo".

Alla vigilia della gara di Bologna contro i ragazzi di Vincenzo Italiano, l’allenatore carica i rossoneri: la vittoria è indispensabile. "Siamo in cinque per tre posti", ha dichiarato l'allenatore livornese in conferenza. E ancora: "Ci vuole una partita molto seria".