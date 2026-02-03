Tuttosport: "Gli esami dicono no. Milan, niente Mateta"

Tuttosport: "Gli esami dicono no. Milan, niente Mateta"
di Federico Calabrese

L'ultimo giorno di mercato si è concluso con un nulla di fatto per il Milan. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: "Gli esami dicono no. Milan, niente Mateta". L'arrivo del francese è sfumato dopo gli ulteriori accertamenti al ginocchio a cui si è sottoposto.

La nuova visita medica, effettuata dal dottor Mazzoni a Londra, ha convinto i rossoneri a rinunciare all'acquisto dell'attaccante, che dunque rimarrà al Crystal Palace. Per lui, inoltre, potrebbe essere necessaria un'operazione chirurgica.