Niente colpo a effetto. Tuttosport in apertura: "Il ginocchio non convince, niente Mateta per il Milan"
MilanNews.it
Si è chiusa con un nulla di fatto la sessione invernale di calciomercato per il Milan. Ne parla in prima pagina anche l'edizione odierna di Tuttosport: "Il ginocchio non convince, niente Mateta per il Milan". Il riferimento è ovviamente alla trattativa sfumata per il francese.
Gli ulteriori controlli medici non hanno convinto il Milan, che ha deciso di non proseguire con il tesseramento dell'attaccante. Il problema al ginochio è abbastanza serio e il francese potrebbe addirittura operarsi, sfuma l'obiettivo centravanti per Max Allegri.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Mercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importantedi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Ginocchio Mateta, Teotino: "Per fortuna il Milan lo ha scoperto. In Inghilterra meno trasparenti per questioni mediche"
Primo Piano
Pietro MazzaraMateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
Luca SerafiniLa differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com