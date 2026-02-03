Niente colpo a effetto. Tuttosport in apertura: "Il ginocchio non convince, niente Mateta per il Milan"

Niente colpo a effetto. Tuttosport in apertura: "Il ginocchio non convince, niente Mateta per il Milan"MilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Si è chiusa con un nulla di fatto la sessione invernale di calciomercato per il Milan. Ne parla in prima pagina anche l'edizione odierna di Tuttosport: "Il ginocchio non convince, niente Mateta per il Milan". Il riferimento è ovviamente alla trattativa sfumata per il francese.

Gli ulteriori controlli medici non hanno convinto il Milan, che ha deciso di non proseguire con il tesseramento dell'attaccante. Il problema al ginochio è abbastanza serio e il francese potrebbe addirittura operarsi, sfuma l'obiettivo centravanti per Max Allegri.