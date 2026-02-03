Il mercato è finito, ora il campo. Il QS in apertura: "Milan, palla ad Allegri"

di Federico Calabrese

Niente da fare per il Milan, che nelle ultime ore non è riuscito a regalare a Massimiliano Allegri quel nuovo innesto in avanti che corrispondeva al nome di Jean-Philippe Mateta. Il francese non ha superato gli ulteriori controlli al ginocchio e resterà in Premier League.

L'edizione odierna del QS fa il punto sul Diavolo in prima pagina: "Milan, palla ad Allegri". Con il mercato giunto al termine, adesso bisogna pensare al campo. Stasera la sfida sul campo del Bologna, dove i rossoneri dovranno rinunciare ad Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic.