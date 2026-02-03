Il CorSport: "Mateta salta, Milan a secco"

L'ultimo giorno di mercato non ha portato gli effetti sperati in casa Milan. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport che traccia quello che è stato l'ultimo giorno della sessione invernale, quello che avrebbe dovuto portare Jean-Philippe Mateta al Milan.

"Mateta salta, Milan a secco", questo il titolo del quotidiano. I rossoneri hanno fatto effettuare al calciatore ulteriori test medici dopo le perplessità di domenica, dubbi che sono stati confermati da uno stato di forma da monitorare e che ha convinto la dirigenza rossonera ad abbandonare la pista.