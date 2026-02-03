La difesa del Milan non cambia, la Gazzetta: "Fiducia confermata a De Winter e Odogu"
La sessione invernale di mercato è terminata. Oltre al mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta, il Milan non ha aggiunto pedine fresche nemmeno per quanto riguarda il reparto arretrato, dopo che anche la pista Axel Disasi non si è concretizzata
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto a riguardo: "La difesa non cambia, fiducia confermata a De Winter e Odogu". Avanti infatti con i centrali in rosa, l'ex Genoa sta convincendo molto e questa ha convinto la dirigenza rossonera a non toccare nulla.
