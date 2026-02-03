Allegri non ha un altro centravanti. La Gazzetta: "Mateta bocciato"
Nulla di fatto per il Milan nell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato. Ne parla la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna: "Mateta bocciato", in riferimento ovviamente al mancato arrivo dell'attaccante del Crystal Palace a Milano.
La rosea poi prosegue: "Non supera i test, il Milan lo molla anche per l'estate". L'investimento che il Diavolo aveva programmato, infatti, era a lungo termine. Ma i problemi al ginocchio non risolti da quel 2019 hanno convinto i rossoneri a virare altrove anche per l'attacco del futuro.
Mercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importantedi Antonio Vitiello
