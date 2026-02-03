Il Milan di scena a Bologna. Tuttosport: "Rossoneri in emergenza per tenere le speranze"

di Federico Calabrese

Da stasera si torna a pensare esclusivamente al campo. Il Milan farà visita al Bologna ma Massimiliano Allegri dovrà gestire diverse assenze. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: "Rossoneri in emergenza per tenere le speranze". Doppia assenza pesante per il tecnico livornese.

Allegri dovrà infatti rinunciare ad Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, mentre anche Rafael Leao è in dubbio. Il quotidiano prosegue: "L’Inter è a +8: un nuovo passo falso dopo il pari con la Roma rischierebbe di risultare fatale". Una gara da non fallire per il Diavolo.