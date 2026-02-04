Il Corriere della Sera si proietta nel futuro: "È derby scudetto"

Se Massimiliano Allegri ieri, nel post gara di Bologna-Milan 0-3, è rimasto cauto e ha sottolineato come i tre punti siano molto più importanti in ottica Champions League che in vista di una possibile volata scudetto, il Corriere della Sera è libero da pressioni e cerca già di proiettarsi nel futuro prefigurandosi un duello Milan-Inter per il titolo. Il quotidiano generalista, nelle sue pagine dedicate allo sport, questa mattina titola proprio così: "Milan, il passo giusto. È derby scudetto".

Un confronto che comincia a distanza in questo mese di febbraio ma che porterà allo scontro diretto dell'8 marzo. Allegri però è ben consapevole, soprattutto in un campionato come quello di quest'anno, che tutto può succedere in 30 giorni e dunque vola molto basso. Tra sottotitolo e occhiello il CorSera scrive: "Duello a distanza. Prova di forza rossonera, il distacco resta a cinque punti. Tre gol al Bologna e messaggio alla capolista. Colpiscono Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. Squadra solida e cinica come la vuole Allegri"