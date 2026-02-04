Allegri il matematico, la Gazzetta titola: "Max fa i conti"

Ormai è diventata una sana abitudine, al triplice fischio delle partite del Milan il tecnico Massimiliano Allegri si presenta ai microfoni e si mette a fare i calcoli. Quota Champions, distacchi e proiezioni: anche ieri dopo il tris rifilato a domicilio al Bologna, l'allenatore rossonero si è lasciato andare alla matematica per valutare lo stato delle cose nella classifica milanista. Il risultato è guardare con più attenzione al +7 sulla Roma, piuttosto che al -5 dall'Inter che è rimasto invariato dopo questo turno.

La Gazzetta dello Sport questa mattina, nel riportare le dichiarazioni di Allegri, titola così: "Max fa i conti". Nel sottotitolo viene chiarito dalla rosea: "Il tecnico del Milan pensa solo al ritorno in Champions". E poi ci sono le citazioni dell'allenatore livornese: "Noi a -5 dall'Inter? Mi interessano di più i 7 punti sulla Roma. Il cammino è lungo". Visti i 10 giorni di pausa in virtù della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali che ha costretto al rinvio la gara con il Como di questo weekend, Allegri ha concesso tre giorni liberi a partire da domani (oggi defatigante): la squadra inizierà a preparare la trasferta di Pisa a partire da domenica.