Repubblica titola: "Un Milan esagerato non molla lo Scudetto"

Ne è valsa la pensa aspettare tutto il weekend e anche oltre per vedere in campo questo Milan. I rossoneri sono scesi in campo martedì sera, ieri, e hanno dominato il Bologna senza problemi, su un campo difficile come quello del Renato Dall'Ara: 0-3 il risultato finale netto e una squadra rossonera che si conferma a -5 punti dall'Inter ma che soprattutto riesce ad allungare a +7 sulla Roma, squadra che attualmente occupa il quinto posto in classifica.

Oggi l'edizione di Repubblica, nelle sue pagine dedicate allo sport, elogia l'eccellente prestazione del Milan e valuta le ambizioni della squadra in vista delle ultime 15 giornate di campionato: "Un Milan esagerato non molla lo Scudetto. Bologna, notte fonda". Nel sottotitolo viene successivamente aggiunto: "Prova di forza al Dall'Ara con i gol di Loftus-Cheek, Nkunku su rigore e Rabiot. Allegri resta a -5 dall'Inter". Citato poi il tecnico rossonero: "Ma guardiamoci alle spalle". L'interesse è continuare a tenere il quinto posto a debita distanza.