Allegri non si sbottona per lo scudetto, Tuttosport: "Maxima cautela"

La vittoria del Milan a Bologna è stata importantissima per tre motivi: il primo è la prestazione solida della squadra rossonera senza diversi giocatori chiave a disposizione; il secondo e il terzo sono legati alla classifica, con il Diavolo che da una parte ha tenuto intatto il distacco di cinque punti dall'Inter e dall'altra ha incrementato a 7 le lunghezze di vantaggio sulla Roma che oggi occupa la quinta posizione in graduatoria e sarebbe la prima esclusa dalla Champions League.

Nel post gara Massimiliano Allegri, come nel suo DNA, non si è sbottonato per quanto riguarda i discorsi sullo scudetto. Anche per questo oggi Tuttosport decide di titolare il pezzo sulle dichiarazioni del mister milanista, così: "Maxima cautela". Citato il tecnico rossonero tra titolo e sottotitolo: "Guardo indietro. L'obiettivo resta il 4° posto e sarà dura". Poi ancora un'altra citazione significativa sulla gara: "Bravi a non subire gol. Noi poche partite? A me piacerebbe giocarne di più... Ora sfruttiamo il match da recuperare con il Como per recuperare tutti"