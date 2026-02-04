Cinque nelle ultime sei, il CorSport titola: "Nkunku inedito"

vedi letture

Prima che trovasse la doppietta contro il Verona, nella gara tra Natale e Capodanno, si diceva spesso che Christopher Nkunku aveva bisogno del gol per sbloccarsi: è stato letteralmente così. Dopo i due gol segnati a San Siro contro l'Hellas, il francese si è come tolto un peso di dosso e nelle ultime sei gare disputate ha segnato cinque gol, tra l'altro saltando anche le due partite contro Cagliari e Genoa all'inizio del mese di gennaio. Ieri ha trovato un altro gol e probabilmente anche la miglior prestazione da quando è in rossonero.

Per tutti questi motivi questa mattina il Corriere dello Sport celebra l'attaccante francese titolando: "Nkunku inedito. Era a un passo dall'addio e invece adesso il francese si è ripreso la scena. È lui l'uomo in più del Milan". E poi ancora nel sottotitolo viene aggiunto il dato statistico sulle reti realizzate in questo ultimo mese: "Cinque gol segnati nelle ultime sei gare. Mai così decisivo". Dopo la doppietta col Verona, è arrivato il gol con la Fiorentina e poi quello contro il Como, prima della segnatura di ieri sera. Nel post- gara il numero 18 ha fatto anche chiarezza sul futuro: "Non ho mai pensato di andare via. Qui sono felice".