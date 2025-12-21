Theo minimizza la figuraccia del cooling break: "Episodio ingigantito"

Nel corso dell’intervista fiume concessa alla Gazzetta dello Sport a Riad, Theo Hernandez, che in estate ha lasciato il Milan per l’Al Hilal, è tornato anche sul famoso episodio del cooling break di Lazio-Milan, quando lui e Leao si rifiutarono di tornare verso la panchina di Fonseca per seguire le indicazioni dell’allenatore portoghese. Un episodio che ha fatto male a tutti i tifosi rossoneri ma che Theo minimizza così:

Torniamo al campo: disertare il famoso cooling break di Fonseca fu un errore?

"È stato ingigantito. Io e Leao eravamo entrati da poco e siamo rimasti lì. Dicevano che non avessimo un bel rapporto con gli allenatori, ma non era vero. Io andavo d’accordo anche con Conceiçao. Lui era autoritario, ma la gente parlava a vanvera".

Si è sentito abbandonato dal Milan?

"Avrei meritato un trattamento migliore. Non me l’aspettavo. Alcuni compagni mi spingevano a restare, ma quando un dirigente ti chiama e ti dice “se resti qui ti mettiamo fuori rosa” io che cosa posso fare? Cerco altro".