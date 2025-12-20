FOCUS MN - Infortuni, come se la cava il Milan di Allegri? Il confronto con la stagione 24/25

Come ogni mese, ecco il report infortuni dettagliato e con un confronto con la passata stagione alla data di oggi, 20 dicembre.

GLI INFORTUNI FINORA, STAGIONE 25/26

1. Pulisic - Distorsione alla caviglia - dal 26 luglio al 12 agosto, 17 giorni out durante l'estate

2. Leao - Trauma elongativo al polpaccio destro - dal 17 agosto al 25 settembre, 39 giorni out e 5 partite saltate

3. Jashari - Frattura composta del perone destro - dal 28 agosto al 30 ottobre, 63 giorni out. Per ora 9 partite saltate

4. Pavlovic - Problema al flessore - dal 14 settembre al 18 settembre, 4 giorni out

5. Maignan - Problema al polpaccio destro - dal 14 settembre al 23 settembre, 9 giorni out ed 1 partita saltata

6. Tomori - Risentimento aduttore destro - dal 28 settembre al 3 ottobre, 5 giorni out

7. Saelemaekers - Lesione flessore destro - dall’11 ottobre al 18 ottobre, 7 giorni out

8. Estupinan - Problema alla caviglia - dall’11 ottobre al 30 ottobre, 19 giorni out e 3 partite saltate

9. Pulisic - Lesione bicipite femorale coscia destra - dall’11 ottobre al 5 novembre, 25 giorni out e 4 partite saltate

10. Rabiot - Lesione soleo sinistro - dal 16 ottobre al 18 novembre, 33 giorni out e 5 partite saltate

11. Loftus-Cheek - Affaticamento muscolare - dal 18 ottobre al 27 ottobre, 9 giorni out e 2 partite saltate

12. Nkunku - Problema alluce - dal 16 ottobre al 23 ottobre, 7 giorni out e 1 partita saltata

13. Leao - Problema all’anca - dal 28 ottobre al 30 ottobre, 2 giorni out

14. Tomori - Problema al ginocchio - dal 28 ottobre al 1 novembre, 4 giorni out

15. Gimenez - Problema alla caviglia e operazione in artroscopia - dal 28 ottobre

16. Athekame - Problema al soleo del polpaccio - dal 22 novembre all’11 dicembre, 20 giorni out e 4 partite saltate

17. Pulisic - Affaticamento muscolare - dal 26 novembre al 3 dicembre, 7 giorni out e 1 partita saltata

18. Fofana - Fastidio muscolare - dal 3 dicembre al 18 dicembre, 15 giorni out e 4 partite saltate

19. Pulisic - Febbre - 7 e 8 dicembre, 1 giorno out

20. Leao - Problema all’adduttore - dall’8 dicembre

21. Gabbia - Trauma iperestensivo al ginocchio - dal 14 dicembre

Otto traumatici e dodici muscolari.

STAGIONE 24/25

1. Sportiello - Taglio alla mano sx, lesione completa del tendine estensore del secondo dito - dal 27 luglio 2024 al 14 ottobre 2024, 79 giorni out e 9 partite saltate

2. Florenzi - Rottura legamento crociato e menisco laterale - 28 luglio 2024

3. Morata - Lesione di basso grado al retto femorale sinistro - dal 19 agosto all’11 settembre 2024, 23 giorni out e 2 partite saltate

4. Thiaw - Distorsione alla caviglia - dal 30 agosto al 20 settembre 2024, 21 giorni out e 3 partite saltate

5. Bennacer - Lesione di terzo grado al polpaccio - dal 8 settembre 2024 al 21 dicembre 2024, 104 giorni out e 21 partite saltate.

6. Calabria - Botta in allenamento - dal 13 settembre 2025 al 15 settembre 2024, 2 giorni out e una partita saltata

7. Maignan - Trauma contusivo alla coscia destra - dal 17 al 19 settembre 2024, 2 giorni out, 1 partita saltata

8. Calabria - Affaticamento all’adduttore - dal 21 al 29 settembre 2024, 8 giorni out e 2 partite saltate

9. Okafor - Affaticamento muscolare - dal 27 al 29 settembre 2024, 2 giorni out e 1 partita saltata

10. Calabria - Lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro - dal 5 ottobre 2024 al 28 ottobre 2024, 23 giorni out e 3 partite saltate

11. Jovic - Sovraccarico in zona pubica - 5 ottobre 2024

12. Loftus-Cheek - Risentimento al flessore della coscia destra - dal 5 ottobre 2024 al 17 ottobre 2024, 12 giorni out e 1 partita saltata

13. Chukwueze - Affaticamento - dal 13 ottobre 2024 al 17 ottobre 2024, 4 giorni out

14. Gabbia - Lesione al polpaccio - dal 18 ottobre 2024 all’11 novembre 2024, 23 giorni out e 5 partite saltate

15. Abraham - Problema alla spalla - dal 19 ottobre 2024 al 2 novembre 2024, 14 giorni out e 4 partite saltate

16. Jovic - Pubalgia - dal 19 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024, 73 giorni out e 17 partite saltate

17. Morata - Trauma cranico - dal 7 novembre 2024 all’11 novembre 2024, 5 giorni out e 1 partita saltata

18. Pulisic - Lesione di basso grado al soleo del polpaccio destro - dal 6 dicembre 2024 al 23 dicembre 2024, 17 giorni out e 4 partite saltate

19. Okafor - Lombosciatalgia - dal 10 dicembre 2024 al 14 dicembre 2024, 4 giorni out e 1 partita saltata

20. Loftus-Cheek - Lesione del bicipite femorale destro - dall’11 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, 26 giorni out e 4 partite saltate

21. Morata - Trauma elongativo in regione adduttoria - dall’11 dicembre 2024 al 14 dicembre 2024, 3 giorni out e 1 partita saltata

22. Musah - Problema muscolare - dal 14 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025, 19 giorni out e 3 partite saltate

23. Okafor - Lesione di primo grado al muscolo soleo del polpaccio destro - dal 16 dicembre 2024 al 9 gennaio 2025, 24 giorni out e 4 partite saltate

24. Morata - Tonsillite - dal 19 dicembre 2024 al 21 dicembre 2024, 2 giorni out e 1 partita saltata

25. Leao - Elongazione flessore sinistro - dal 20 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, 17 giorni out e 3 partite saltate

Diciassette muscolari, sei traumatici ed uno legamentoso.