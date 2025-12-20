"A gennaio se riesco passo a trovare Allegri e Ibra". E invece andrà al Porto: il Milan perde l'occasione Thiago Silva

Da quando ha lasciato il Milan nel 2012 per trasferirsi al PSG, Thiago Silva ha spesso dimostrato il suo affetto per il club rossonero. A giugno 2018, per esempio, quando vestiva ancora la maglia dei parigini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, rispose così ad una domanda in merito al suo possibile ritorno un giorno a Milanello: "Tornare al Milan? Non è mai semplice parlare del futuro, ma nel calcio ‘mai dire mai’. Tutto è possibile. Come potrei dire di no al Milan? Una squadra che era e resterà per sempre nel mio cuore. Tornare, magari per chiudere la carriera, sarebbe una cosa bellissima”.

IL MILAN, ALLEGRI E IBRA - Negli anni successivi, Thiago Silva è stato poi al Chelsea e al Fluminense, ma il Milan ha sempre avuto un posto nella sua testa e nel suo cuore. Qualche mese fa, a luglio 2025, dopo aver eliminato l'Inter agli ottavi del Mondiale per Club, il giocatore verdeoro ha dichiarato a Mediaset: "Se mi ero informato sull'Inter? Sono appassionato di calcio e questa settimana ho chiamato Allegri, con cui sono molto amico. Gli ho chiesto info sull'Inter, lui me ne ha parlato molto bene come squadra, perché la rispetta molto. Mi ha passato buone informazioni. Se abbiamo parlato anche del Milan? Non siamo riusciti a parlare di quello, avevamo poco tempo. Però gli ho detto che a gennaio se riesco passo a trovare lui e Ibra".

OCCASIONE PERSA - Ma invece di passare solo per un saluto, perché il Milan non ha chiesto a Thiago Silva di rimanere qualche mese a Milanello e dare una mano alla squadra di Allegri nella seconda parte di questa stagione? Nelle scorse ore, il brasiliano ha annunciato l'addio al Fluminense e pochi minuti fa il Porto ha ufficializzato l'acquisto del forte difensore centrale, smanioso di tornare in Europa per essere più vicino alla sua famiglia: uno dei figli gioca nelle giovanili del Chelsea e risiede quindi a Londra. E il Milan, che negli ultimi anni ha toccato con mano l'importanza dei vari Ibrahimovic, Kjaer, Giroud, Modric e Rabiot ha perso una grande occasione per aggiungere alla rosa una certezza, un calciatore esperto, un leader naturale ed una figura apprezzata in modo unanime da tutto l'ambiente rossonero.

La difesa del Diavolo ha bisogno di rinforzi, ma non serve un'altra scommessa, bensì un giocatore d'esperienza già pronto all'uso. Thiago Silva, libero fino a qualche ora fa, era un'occasione da non lasciarsi aspettare. Perché in via Aldo Rossi hanno deciso di non riportarlo in rossonero?