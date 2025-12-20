Theo racconta: "Alcuni mi spingevano a restare, ma quando un dirigente minaccia di mettermi fuori rosa io che posso fare?"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino del Milan Theo Hernandez è tornato per la prima volta a parlare del suo doloroso addio al club rossonero, avvenuto in estate dopo 6 anni di trionfi ma anche difficoltà.

Il suo post d’addio fu polemico: «La direzione che ha preso il club e alcune decisioni non rispecchia- no i valori e l’ambizione che mi hanno portato qui».

"È la verità. Quando sono arrivato c’erano Massara, Boban e Maldini, il mio idolo. Ibra è un top, ma dopo Paolo è cambiato tutto in peggio».

Si è sentito abbandonato dal Milan?

"Avrei meritato un trattamento migliore. Non me l’aspettavo. Alcuni compagni mi spingevano a restare, ma quando un dirigente ti chiama e ti dice “se resti qui ti mettiamo fuori rosa” io che cosa posso fare? Cerco altro".