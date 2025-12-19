Milan ad un passo da Fullkrug! C'è già la data per l'esordio: le ultime

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, su X, "il Milan e il West Ham sono alla preparazione dei documenti per Niclas Füllkrug. L'idea del Milan è chiudere l'operazione tra domani e lunedì: sarà un prestito con diritto di riscatto. Füllkrug potrebbe esordire con il Milan contro il Genoa, giovedì 8 gennaio".

IL PUNTO SU FULLKRUG AL MILAN

Niclas Fullkrug si avvicina sempre di più al Milan che ha già trovato un accordo di massima con il giocatore tedesco e che sta proseguendo il dialogo con il West Ham per arrivare presto ad un'intesa anche con il club inglese. A riferirlo è Sky Sport DE che aggiunge che i rossoneri sono disposti a pagare l'intero ingaggio dell'attaccante per i prossimi sei mesi, che ammonta ad una cifra compresa tra 1,2 e 1,5 milioni di euro netti. La trattativa tra le due società prosegue senza sosta: le parti stanno lavorando sull'opzione di acquisto che dovrebbe essere inferiore ai 10 milioni di euro. Non è ancora chiaro se sarà un prestito con diritto o con obbligo di riscatto, ma sia Milan che West Ham sono ottimisti sul fatto che Fullkrug diventerà presto un nuovo giocatore rossonero. Alla finestra restano sempre il Wolfsburg e altri club, pronti ad inserirsi nel caso in cui l'affare dovesse saltare. Fullkrug non sta vivendo il migliore momento della sua carriera: nell'estate 2024, quando fu cercato anche dal Milan ed era reduce da una grande stagione con il Borussia Dortmund, il centravanti decise di andare in Premier League ma dopo circa un anno e mezzo si ritrova fuori dalle rotazioni dei titolari e con tanti guai fisici che hanno interrotto ripetutamente il suo percorso. Quest'anno ha giocato solo 413 minuti: 8 presenze in Premier League di cui 5 da titolare e 1 in Coppa di Lega. Dal 20 ottobre a oggi è stato in campo solamente per 28 minuti. In questa stagione il tedesco è ancora a fermo a quota zero gol segnati.

