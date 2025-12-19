Fabrizio Romano: “Non mi risulta che Thiago Silva andrà al Milan o alla Fiorentina, ma in un club straniero”

vedi letture

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale YouTube sul futuro di Thiago Silva: "Io continuo a dirvi che a me risuulta che Thiago Silva non giocherà in ITalia, ve lo posso dire con assoluta certezza. A me risulta che Thiago Silva andrà in un club europeo e che, nonostante quello che è stato detto oggi, il giocatore abbia già in mente dove andare. Non manca molto alla scelta di Thiago.

Vedremo quali saranno gli sviluppi ma oggi Thiago Silva non è in trattativa con il Milan. Mi risulta che la squadra italiana che ha chiamato il giocatore per capire se ci fossero spiragli è la Fiorentina: i Viola hanno fatto una chiamata ma la risposta del giocatore è orientata per altri club. Non mi risulta che Thiago Silva possa andare al Milan o alla Fiorentina ma che andrà in un altro club straniero".