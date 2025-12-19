MN - Di Stefano su Fullkrug: "In rapporto qualità-prezzo è quello che può fare al caso del Milan"

Il giornalista Peppe Di Stefano di Sky Sport è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare di calciomercato e non solo in compagnia di Antonello Gioia.

Su Fullkurg

"Al Milan mancava un attaccante strutturato fisicamente, stazza, centimetri, esperienza. Fullkrug è un classe 1993, giocatore di livello internazionale, che ha giocato poco nell'ultimo anno, ma in Premier ci sono dei ritmi diversi. Anche Giroud giocava e non giocava in Premier. I ritmi sono diversi in Italia rispetto all'Inghilterra. Fullkrug sarebbe un giusto acquisto. Mi sono accordo che al Milan serviva un attaccante quando contro la Lazio a Roma, negli ultimi 15 minuti, tu non avevi nessuno, anche banalmente per scardinare le difese avversarie. Credo che qualora il Milan riuscisse a chiudere per un attaccante come Fullkrug, il club vuole un giocatore con quelle caratteristiche. Quindi di conseguenza, rapporto qualità prezzo, a costi praticamente minimi, il tedesco può fare a caso del Milan. È chiaro che se l'anno prossimo giocherai in Europa devi allungare in rosa con qualità in attacco e in difesa, perché ti rendi conto ogni qual volta abbassa il livello quando fa i cambi".