Dal Brasile: Max Allegri apre le porte al ritorno di Thiago Silva

La suggestione ritorno di Thiago Silva, centrale brasiliano di 41 anni che è esploso nel calcio europeo con la maglia del Milan, rimane una costante di queste settimane in attesa che il mercato invernale di riparazione si apra il prossimo 2 gennaio. Nella giornata di mercoledì il difensore carioca ha firmato la rescissione consensuale del suo contratto con il Fluminense, con cui aveva ancora 6 mesi sulla carta da giocare: l'obiettivo di Thiago è tornare in Europa per chiudere la carriera e guadagnarsi un posto al Mondiale 2026.

Le voci, fino a questo momento, non hanno trovato grandi conferme ma oggi dal Brasile arrivano indiscrezioni importanti. Secondo quanto riferisce ESPN Brasil, infatti, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri avrebbe aperto le porte al ritorno a Milanello di Thiago Silva: lo conosce bene e ritiene che può essere un rinforzo di grande valore. Thiago avrebbe come prima scelta un ritorno in Premier League, dove vive la famiglia, mentre sul giocatore c'è anche il pressing del Porto.