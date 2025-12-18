Il Fluminense conferma l'addio di Thiago Silva: ora futuro in Europa?

Thiago Silva ha ufficialmente salutato per la seconda volta in carriera il Fluminense. Con 6 mesi d'anticipo rispetto alla reale durata del suo contratto, il difensore 41enne ha deciso di chiudere il rapporto con il club tricolore dando ulteriore adito alle voci di corridoio che lo vedono in procinto di tornare in Europa, magari al Milan, così da chiudere un cerchio (e la carriera).

Di seguito il comunicato ufficiale del Fluminense: "Cresciuto nelle giovanili del Fluminense, Thiago conclude la sua seconda esperienza con la squadra professionistica del club. Campione della Copa do Brasil 2007, il capitano ha giocato 212 partite e segnato 19 gol con la maglia tricolore. Thiago Silva, tornato al club lo scorso anno come una leggenda del calcio mondiale, lascia un'eredità di dedizione e amore per il Fluminense. Il club ringrazia l'atleta per la dedizione e la professionalità dimostrate durante la sua carriera e gli augura grande successo nel suo nuovo percorso".