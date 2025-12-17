Moretto su Fullkrug-Milan: “Trattativa in fase avanzata, da limare ultimi dettagli”

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha appena pubblicato un video dove parla dell'affare Fullkrug-Milan che è in via di definizione. Queste le sue parole:

"Fullktug, attaccante tedesco del West Ham, in uscita dal West Ham, il West Ham lo ha già comunicato al ragazzo, c'è stato un dialogo tra le parti, tra Fullkrug e il West Ham stesso in cui si è deciso chiaramente, nitidamente, di separarsi a gennaio. Fullkrug sta cercando squadra e noi siamo stati i primi ad accostare il suo nome al Milan e siamo stati i primi due giorni fa a parlare di questa accelerata, di questo desiderio da parte di Tare di bloccare Fullkrug quanto prima. Le sensazioni che ci arrivavano relativamente alla situazione di Gimenez erano negative a livello fisico e non è un caso che Gimenez si operi. Il Milan ha deciso di fare All-in su Fullkrug. Un'operazione che a livello tecnico può servire al Milan, perchè manca un giocatore con queste caratteristiche, ma chiaramente a livello economico è un operazione semplice. Il Milan la vorrebbe completare in prestito secco, da qui fino alla fine della stagione, il West Ham chiede un inserimento del riscatto. Molto probabilmente le due parti si incontreranno a metà strada con un diritto di riscatto, ma vi confermo che il Milan vuole bloccare Fuullkrug quanto prima per averlo a Milano quanto prima. Vi confermo che ci sono in atto dei dialoghi tra i club per definire i dettagli per l'operazione a livello di formula. C'è già il si del ragazzo. Poi il Milan dovrà sistemare il contratto di Fullkrug, perchè serve limare qualcosa a livello economico. Quindi non è affare fatto ma in fase avanzata"