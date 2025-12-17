probabile formazione Verso Napoli-Milan: Leao in dubbio, De Winter titolare

vedi letture

Tutto è pronto a Riad, Arabia Saudita, per l'edizione della Supercoppa Italiana 2025/2026. Il Milan, che è la squadra campione in carica, anche quest'anno gioca per il titolo e la sua rincorsa parte domani sera all'Al-Awwal Stadium dove, alle ore 20 italiane, i rossoneri sfideranno in semifinale il Napoli Campione di Italia. Nell'altra semifinale, venerdì, Bologna-Inter si giocheranno il secondo posto nella finalissima di lunedì 22 dicembre.

Massimiliano Allegri dovrà rinunciare sia a Matteo Gabbia che a Santiago Gimenez: nessuno dei due è partito con la squadra e anzi il messicano domani sarà sotto i ferri per la pulizia ossea della caviglia, un intervento che allungherà di almeno sei settimane la sua lontananza dai campi. Nell'allenamento di rifinitura delle 17 ha lavorato in gruppo Youssouf Fofana, pienamente recuperato per la gara di domani; personalizzato invece per Rafael Leao, sceso in campo prima dei suoi compagni, e che domattina svolgerà una seduta di rifinitura personalizzata per capire se potrà sedersi quantomeno in panchina. Decisione sul portoghese, dunque, rimandata a domani.

Allegri si affida a Maignan tra i pali: la linea difensiva vede il cambio obbligato con De Winter che giocherà come centrale e Tomori-Pavlovic nei ruoli di braccetti. In mezzo al campo fiducia agli uomini visti con il Sassuolo: Saelemaekers e l'ispirato Bartesaghi sulle corsie laterali, Modric in mezzo con Loftus-Cheek e Rabiot ai suoi fianchi. In attacco prevista nuovamente la coppia Pulisic-Nkunku, con Rafa pronto a spaccare la gara dalla panchina.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

18 Nkunku 11 Pulisic

A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 35 Dutu, 34 Vladimirov, 24 Athekame, 19 Fofana, 4 Ricci, 30 Jashari, 42 Sala, - Ibrahimovic, 39 Borsani

All. Allegri

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Gabbia, Gimenez, Leao

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Imperiale - Rossi

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Aureliano

AVAR: Dionisi

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: Giovedì 18 dicembre 2025

Ora: 20.00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Stadium, Riad

Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it