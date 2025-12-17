Il Milan vuole tesserare subito Fullkrug ma in ogni caso il tedesco non potrebbe giocare contro il Cagliari

Avanza spedita la trattativa per portare Niclas Fullkrug al Milan. Domattina Gimenez sarà operato in Olanda dal professor Gino Kerkhoffs, specialista della caviglia. L'ex Feyenoord dovrebbe restare ai box circa sei settimane, ma dopo l'intervento ci sarà qualche certezza in più sui tempi di recupero. I rossoneri hanno individuato nel tedesco il profilo giusto per tamponare l'assenza del messicano: con il West Ham si sta discutendo di un prestito con diritto di riscatto.

Da via Aldo Rossi vogliono chiudere l'operazione entro il 31 dicembre così da poterlo tesserare non appena il mercato aprirà i battenti. Anche se si riuscisse ad avere una celerità del genere Fullkrug non potrebbe giocare contro il Cagliari: la sessione di mercato aprirà il 2 gennaio e propio quella sera, alle 20.45, il Milan sarà in Sardegna. Anche se il tesseramento avvenisse nel giorno di apertura, il giocatore sarebbe disponibile per giocare a partire dal 3 gennaio.