Ramazzotti: "Gimenez si guarderà comunque attorno a gennaio perché restare al Milan vorrebbe dire andare incontro a mesi di soli allenamenti"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Santiago Gimenez: "L'intervento chirurgico potrebbe rendergli complicato trovare una squadra durante il mercato di gennaio, ma il giocatore e il suo entourage si guarderanno comunque intorno perché restare al Milan (se come sembra arriverà Fullkrug in prestito dal West Ham) vorrebbe dire andare incontro a mesi di soli allenamenti. O quasi... Il Diavolo infatti è fuori dalla Coppa Italia e, senza le coppe europee, ha in calendario solo i match di campionato. Considerato che Santi vuole essere protagonista al Mondiale la prossima estate, non il massimo della vita. Ecco perché anche lui, dopo il consulto in Olanda di lunedì, ha spinto per risolvere una volta per tutte il problema. E spera che i tempi che gli hanno detto siano rispettati. O si accorcino".

LE PAROLE DI ALLEGRI SU GIMENEZ

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha dichiarato:

Qual è la condizione di Gimenez? Fullkrug è un’opzione?

"Gimenez ha fatto un consulto medico e gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina. Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società".