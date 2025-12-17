Letizia: "Posso confermarvi che il Milan è pronto a fare tutto il possibile che il buonsenso permette per rinnovare Maignan"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso da Riad sul suo canale Youtube commentando le parole di Mike Maignan: “Maignan ha usato in conferenza un termine che stiamo da tempo utilizzando per descrivere il suo stato d’animo: serenità. È evidente che questa serenità fuori dal campo stia migliorando le sue prestazioni in campo e viceversa: l’anno scorso non era così, c’era un Mike più ombroso e scontroso e questo innescava un circolo vizioso anche di errori in campo e viceversa. Spesso si sottovaluta quanto sia importante la serenità fuori dal campo per rendere poi in campo. Queste good vibes mi lasciano buone speranze per il rinnovo: non so se firmerà, ma qualcosa è cambiato. Posso però confermarvi che il Milan è pronto a fare tutto il possibile che il buonsenso permette: è pronta una proposta per rendere Maignan il più pagato della squadra, ovviamente con un occhio al bilancio e agli equilibri di spogliatoio per i futuri rinnovi degli altri big, come è giusto che sia”

LE PAROLE DI MAIGNAN

Queste le parole di Mike Maignan in conferenza stampa sulla sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli:

L'anno scorso sei stato qua, hai vinto la Coppa. Cosa ti aspetti da questo torneo? E cosa ci puoi dire sul tuo futuro?

"L'anno scorso abbiamo vinto, ma l'anno scorso è passato. È un nuovo cammino, dobbiamo essere concentrati solo sulla partita di domani sera. È la più importante. Senza quella di domani sera non c'è eventualmente lunedì. Se vogliamo fare un risultato positivo dobbiamo rimanere concentrati sull'allenamento di oggi per arrivare a domani sera in una buona forma".

Sei nell'ultimo anno di contratto col Milan: come rimane concentrato nonostante tutti parlino del tuo futuro?

"Credo che la cosa più importante è quello che posso fare ogni giorno. Certo che il mio futuro fa parlare ma non è una cosa che mi deve disturbare. Devo essere concentrato per dare il massimo. Oggi non penso che sia il momento di parlare del mio futuro, abbiamo una partita molto vicina. Devo dare il massimo domani sera e vedere cosa succede dopo".