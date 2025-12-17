Milan-Fullkrug: si lavora al prestito con diritto di riscatto. I dettagli dell'affare

Il Milan ha fretta di regalare a Massimiliano Allegri un nuovo centravanti e per questo il ds Igli Tare è in continuo contatto con il West Ham per raggiungere in tempi brevissimi un accordo per Niclas Fullkrug. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che gli inglesi potrebbero accettare condizioni particolarmente favorevoli (prestito gratuito e non oneroso) nel caso fosse inserito un diritto di riscatto a una cifra prefissata.

Nel 2024, il tedesco è stato acquisto dal West Ham dal Borussia Dortmund per 27 milioni di euro, dunque attualmente pesa sul bilancio dei londinesi per circa 16 milioni, che in estate scenderanno a 13,5 milioni. I due club stanno discutendo proprio di questi dettagli, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare molto presto. Sullo sfondo restano alcune piste alternative, come quelle che portano a Zirkzee, Icardi e Pellegrino.

