Guidi rivela: "Da braccetto a tre, Bartesaghi era stato visionato dall’Arsenal, che già in estate l’avrebbe portato volentieri a Londra"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Davide Bartesaghi: "Allegri l’ha definitivamente consacrato a esterno a tutta fascia, dandogli la possibilità di accompagnare di più la manovra e, soprattutto, chiudere l’azione, come sul primo gol: Loftus-Cheek da destra taglia tutta l’area rasoterra e sul secondo palo, alle spalle di Walukiewicz, spunta lui. O come sul raddoppio, quando riceve l’invito di Nkunku e scarica nel pertugio lasciato scoperto da Muric la palla del 2-1. E sì che Bartesaghi sarebbe un terzino da difesa a 4. Forse addirittura un braccetto da retroguardia a 3. In quella posizione era stato visionato dall’Arsenal, che già in estate l’avrebbe portato volentieri a Londra. Sarà più complicato portarlo via dal Milan ora. Un ragazzo formato nel settore giovanile, tifoso rossonero fin da piccolo, italiano è un tesoro prezioso anche per il futuro. Intanto, Davide pensi al presente, che dall’Under 21 presto potrebbe portare anche l’azzurro della Nazionale".

LA STATISTICA

L’ultimo difensore a firmare una doppietta in Serie A a un’età inferiore a quella di Davide Bartesaghi oggi (19 anni e 350 giorni) è stato Ibrahima Mbaye nel marzo 2014 (19 anni e 110 giorni). Tra i difensori a segno in questo campionato di Serie A, Davide Bartesaghi è il più giovane. Lo riporta Opta.