Milan, Leao in dubbio per il Napoli. Nuova chance per Nkunku dal 1'?

vedi letture

Massimiliano Allegri dovrà fare sicuramente a meno di Santiago Gimenez giovedì nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli: l'attaccante messicano non partirà oggi per Riyad in quanto non ha ancora risolto il problema alla caviglia. Potrebbe esserci poi in attacco anche un'altra assenza nelle file rossonera, vale a dire quella di Rafael Leao, che è alle prese con un'infiammazione.

RAFA IN DUBBIO - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega che nella giornata di ieri il portoghese si è allenato a parte e per questo è molto difficile immaginare un recupero in due giorni. Il numero 10 milanista sarà comunque sull'aereo che oggi pomeriggio porterà il Milan in Arabia Saudita, ma è a forte rischio la sua presenza contro il Napoli. Tra l'altro anche lo scorso gennaio, Leao arrivò infortunato a Riyad, saltando la semifinale contro la Juventus ed entrando poi in campo nel secondo tempo nella finale vinta contro l'Inter.

TOCCA A NKUNKU? - Chi giocherà quindi in attacco contro il Napoli? Christian Pulisic è certo di una maglia da titolare, mentre il suo compagno di reparto dovrebbe essere Christopher Nkunku, a meno che Allegri non decida di avanzare Ruben Loftus-Cheek al fianco dell'americano. Il francese sta mostrando qualche timido segnale di risveglio nelle ultime partite, anche se sta facendo ancora troppo poco. Giovedì potrebbe quindi avere una nuova grande chance per dare finalmente una svolta alla sua stagione.

