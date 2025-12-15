MN - Milan-Saelemaekers, accordo totale per il rinnovo. I dettagli

vedi letture

Il futuro di Alexis Saelemaekers è pronto a tingersi di rossonero anche per il futuro più immediato. Il calciatore belga ha trovato la settimana scorsa l'accordo totale con il Milan. L'annuncio prossimamente, il buon rendimento di Saelemaekers sarà premiato con il prolungamento ma anche con un adeguamento economico: il nuovo accordo dovrebbe prevedere circa 3 milioni di euro fino al 2030.

Le voci si rincorrevano già da tempo, Massimiliano Allegri ha avuto fiducia in lui sin dall'estate e ha avuto ragione. Dopo aver proseguito la sua maturazione a Bologna e a Roma, l'esterno belga è tornato a Milano con un altro piglio, prendendosi le responsabilità e avendo subito un ruolo centrale nello scacchiere tattico di Max.

Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 non è altro che il giusto premio a un calciatore che sta rendendo al massimo delle sue potenzialità, avendo però ancora altri margini di miglioramento. Maglia sudata, carattere e grinta: sono state queste le basi del nuovo Saele a Milano, ora ecco il rinnovo di contratto più che meritato.