Qualcuno dirà: "Eh, serve per il mercato per battere Pisa e Sassuolo?". Stop, sentite come urla il campo. E si aiuti Allegri

vedi letture

Qualcuno dirà sicuramente: 'Eh ma per battere Cremonese, Pisa, Parma e Sassuolo non serve mica il mercato'. Vero sì, ma in parte, e pure piuttosta piccola. Perché il calcio vero non è la playstation, nei cui giochi è molto probabile che la squadra con i valori più alti vinca sempre contro quella inferiore. Sul prato reale ogni partita va giocata e la storia è ricchissima - forse non ci sono neanche così grandi eccezioni - di episodi in cui non ha vinto la squadra più forte.

Oggi, contro il Sassuolo, il Milan non ha vinto anche - e sottolineo l'anche - perché la rosa è stata costruita male. Non è il momento e non è neanche opportuno stare a sindacare su di chi sia stata la scelta o se essa sia stata condivisa o meno da proprietà, dirigenza e allenatore, perché quello che conta, ora, è altro: che c'è tempo e modo di rimediare. Gennaio è alle porte e il mercato, con due tre acquisti al massimo, può regalare una seconda parte di stagione ancora migliore a quella rossonera. Non serve fare i botti con le minicicciole come l'anno scorso, quando arrivarono tutti in fretta e furia l'ultimo giorno di mercato sperando di salvare il salvabile, ma di colmare, quantomeno temporaneamente, le enormi lacune della rosa che il campo ha mostrato. Per l'ennesima volta, infatti, oggi mister Allegri ha portato in panchina solo sette giocatori, come se fossimo ancora alle regole di più di dieci anni fa. E, tra questi, non c'era nemmeno un attaccante. Con il Sassuolo che ha trovato il 2-2 all'80esimo, non aveva nessuno da mettere a gara in corso per cercare il gol del nuovo vantaggio con più efficacia. A Parma, lo stesso.

Qui non si chiede di comprare Lewandowski o di spendere 70 milioni a gennaio per la punta, ma la necessità che grida il campo è lampante: aiutare innanzitutto numericamente l'allenatore. Un difensore centrale (De Winter, come in tanti dicevano in estate, non è da Milan), un esterno destro più credibile di Athekame in alternativa a Saelemaekers e una punta centrale vera, tipo Fullkrug o magari Sorloth. Non serve chissà che, ma solo rendersi conto di ciò che è molto evidente. E aiutare una squadra e un allenatore che ne hanno bisogno.