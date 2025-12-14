Dalla Spagna: Vlahovic è vicino a raggiungere un accordo con il Milan

Sempre più fitta si sta facendo la storia relativa al futuro di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, in scadenza con la Juventus il prossimo giugno ed attualmente fermo ai box per un grave infortunio muscolare, per il quale si è addirittura operato, rappresenta un'opportunità che diverse squadre starebbero valutando in vista della prossima estate.

Tra queste rientra il Barcellona, che potrebbe però essere anticipata da una rivale italiana. Stando a quanto riportato dai colleghi di SPORT.es, infatti, il Milan è vicino a raggiungere un accordo con Dusan Vlahovic, molto probabilmente per la prossima stagione, così da regalare a Massimiliano Allegri quell'attaccante che forse sarebbe stato più idoneo mettergli a disposizione già per questo campionato.