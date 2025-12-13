Moretto: "Allegri vuole un attaccante da gol. La difesa ad oggi non è una priorità"

Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato ha parlato così sul proprio canale youtube. Ecco un estratto delle sue considerazioni sul prossimo calciomercato invernale dei rossoneri, a detta di Moretto in cerca di un nuovo attaccante:

"Sappiamo che il Milan è in cerca di un altro attaccante, che possa portare gol. Ci sono tanti nomi sulla lista di Tare perchè Max Allegri vuole più gol per il suo attacco. Quella che invece non è una priorità è la difesa". La società a gennaio dovrà essere operativa per rinforzare la rosa e consentire al Milan di essere competitivo fino al termine dell'annata calcistica.