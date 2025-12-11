Bianchin: "Un altro attaccante per Allegri: il primo nome sulla lista non è di certo il più semplice"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Joshua Zirkzee: "La maratona di mercato non è nemmeno iniziata ufficialmente, ma al banco delle pettorine si è già presentato pure il Milan. Cosa c’è in palio per chi vince la corsa? Joshua Zirkzee. Un vecchio pallino del club rossonero e non solo. Perché l’attaccante olandese ex Bologna, oggi un po’ intristito a Manchester, è l’obiettivo numero uno soprattutto della Roma di Gian Piero Gasperini, alla disperata ricerca di una punta per gennaio, dopo il flop Ferguson, destinato a tornare al Brighton. Il Diavolo, invece, ha già Leao e Pulisic, ma dietro alla coppia d’oro, che peraltro non si è vista praticamente mai dal 1’ (appena una partita insieme da titolari in 14 giornate causa infortuni di uno e dell’altro), Gimenez e Nkunku stanno a dir poco deludendo, almeno a livello realizzativo. Così, gli uomini mercato rossoneri stanno sondando la possibilità di regalare a Massimiliano Allegri un altro attaccante. E il primo nome sulla lista, anche se non di certo il più semplice, è proprio quello di Zirkzee. Per cui un primo contatto con il super agente Kia Joorabchian c’è già stato nelle scorse settimane.

Ovviamente, l’arrivo di un giocatore del livello dell’ex Bologna, presupporrebbe la partenza di una delle punte in rosa. L’indiziato è Gimenez, oggi ancora alle prese con il problema alla caviglia sinistra che lo sta tenendo fermo da fine ottobre. Il messicano ieri a Milanello ha lavorato ancora a parte e l’infortunio sta assumendo i contorni del mistero. La sensazione è che il suo percorso al Milan sia ormai dannatamente complicato e alla finestra ci sono soprattutto club tedeschi".