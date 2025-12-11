Pulisic e Maignan decisivi: Milan al lavoro per il rinnovo di entrambi. Il punto

Il Milan deve gestire con grande attenzione le situazioni contrattuali di due giocatori fondamentali e decisivi della rosa di Massimiliano Allegri come Christian Pulisic e Mike Maignan. Le loro prestazioni stanno incidendo sul percorso in campionato della formazione rossonera, motivo per cui il club non può permettersi passi falsi nella pianificazione del futuro.

Christian Pulisic

"Captain America" sta vivendo una stagione straordinario: è il capocannoniere della Serie A insieme a Lautaro Martinez grazie ad una media gol incredibile, visto che segna una rete ogni 64 minuti. È stato decisivo contro il Torino, il Napoli e nel derby contro l'Inter, a dimostrazione del fatto che quando c'è lui in campo il Milan corre più veloce. Il contratto di Pulisic scade nel 2027, con opzione per il 2028, ma l'ingaggio da 4 milioni e il 2026 che si avvicina quasi invitano (per non dire addirittura obbligano) il club ad anticipare i tempi per un rinnovo. Al momento non ci sono incontri fissati, ma dalle parti di Casa Milan filtra ottimismo.

Mike Maignan

La situazione legata al futuro di Mike Maignan è invece più delicata. A inizio stagione era stato raggiunto un gentlemen agreement per proseguire insieme un altro altro per poi separarsi senza polemiche, ma il Milan però vuole provare a fare di tutto per trattenere il suo capitano. Il club rossonero vuole sfruttare la forza del progetto, la presenza di Allegri e l'esperienza del direttore sportivo Igli Tare per convincere il francese a rinnovre. Non sarà semplice, ma per un giocatore del genere vale la pena provarci.