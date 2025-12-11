Tare sceglie Zirkzee: le condizioni del Manchester United

vedi letture

Ritorno di fiamma del Milan per Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese, ai margini del progetto tecnico del Manchester United, potrebbe essere un'occasione per andare a rinforzare e completare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri in vista della seconda parte di stagione, nonostante l'ex Bologna non rappresenti comunque essere quel giocatore di peso e da area di rigore che il tecnico livornese continuerebbe a chiedere.

Zirkzee però piace al direttore sportivo Igli Tare, che nelle scorse settimane avrebbe avuto anche dei timidi primi approcci con il super agente del calciatore Kia Joorabchian. Al momento, però, le condizioni del Manchester United sono stringenti: ok al prestito, ma solo con un obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League del Milan fissato intorno ai 35 milioni di euro.