Domenica c'è il Sassuolo, ma Allegri pensa anche alla Supercoppa

A Milanello cresce l'attenzione verso la sfida di domenica contro il Sassuolo, squadra contro la quale il Milan ha sempre trovato qualche difficoltà, soprattutto in casa. Per questa partita Massimiliano Allegri deve fare i conti con diversi problemi fisici nella sua rosa, già di per sé corta. L'ultimo stop è quello di Rafael Leao, che rischia di complicare ulteriormente la gestione in vista della Supercoppa.

Leao: niente Sassuolo ma ci sarà in Supercoppa

Per fortuna i risultati degli esami ai quali è stato sottoposto Rafael Leao hanno evitato lesioni all'adduttore, ma il portoghese dovrà comunque seguire un ciclo di terapie per scongiurare un problema ben più grave come la pubalgia. A fronte di questo il numero 10 del Milan non ci sarà per il Sassuolo, ma volerà regolarmente con la squadra in Arabia Saudita per la Supercoppa. Stesso discorso vale per Santiago Gimenez, ancora indietro di condizione (fisica e mentale). Il Bebote dovrebbe però rientrare tra i disponibili per la semifinale di Riad contro il Napoli.

Luka Modric instancabile, ma va gestito

Tra le decisione di Allegri rientra anche la gestione di Luka Modric, che per quanto instancabile sta comunque cominciato a patire un po' di stanchezza. Il Pallone d'Oro 2018 da mezzo al campo non si toglie, ma va dosato anche in vista dei tanti impegni ravvicinati che ha il Milan. Ardon Jashari offre un'alternativa credibile per farlo rifiatare. Anche Saelemaekers è un po' in difficoltà perché costretto agli straordinari per via dell'infortunio di Athekame, prossimo però al rientro. Lo svizzero continua a non convincere del tutto, motivo per il quale Allegri starebbe sperimentando Loftus-Cheek sulla fascia, proprio come successo nel finale di partita a Torino.