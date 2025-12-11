Mourinho sulla corsa scudetto: "Il titolo se lo giocheranno Inter, Napoli e Milan"

Nel post partita di Benfica-Napoli, sfida valida per la sesta giornata di Champions League e vinta per 2 a 0 dai lusitani, José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa ed ha detto la sua sulla corsa allo scudetto di questa stagione:

"Difficile. È difficile. L'Inter ha un super potenziale con una rosa top, uguale il Napoli. Il Milan gioca una partita alla settimana. Ha un allenatore fantastico come Allegri, che può allenare in un modo che Conte e Chivu non possono fare perché hanno tante partite da giocare. E purtroppo penso che sarà tra queste tre squadre, perché mi piacerebbe tantissimo...andrei anche io al Circo Massimo (riferendosi alla possibile vittoria della Roma, ndr), ma non penso".