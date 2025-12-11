Mourinho sulla corsa scudetto: "Il titolo se lo giocheranno Inter, Napoli e Milan"
MilanNews.it
Nel post partita di Benfica-Napoli, sfida valida per la sesta giornata di Champions League e vinta per 2 a 0 dai lusitani, José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa ed ha detto la sua sulla corsa allo scudetto di questa stagione:
"Difficile. È difficile. L'Inter ha un super potenziale con una rosa top, uguale il Napoli. Il Milan gioca una partita alla settimana. Ha un allenatore fantastico come Allegri, che può allenare in un modo che Conte e Chivu non possono fare perché hanno tante partite da giocare. E purtroppo penso che sarà tra queste tre squadre, perché mi piacerebbe tantissimo...andrei anche io al Circo Massimo (riferendosi alla possibile vittoria della Roma, ndr), ma non penso".
Pubblicità
News
L'ex allenatore della Fluminense spinge Thiago Silva al Milan: "È un valore aggiunto. Sta molto bene"
Tutte le trame segrete dietro Perth. Scaroni pensa al bilancio, Allegri no. Senza un bel mercato il Milan rischiadi Franco Ordine
Le più lette
1 "È una vergogna!". Pellegatti stenta a crederci: "Come fa a non essere considerato tra i 30 del Pallone d'Oro?!"
3 F. Galli: "Ho trovato una relazione su Bartesaghi fatta da un suo tecnico quando lui aveva 10 anni..."
4 Tutte le trame segrete dietro Perth. Scaroni pensa al bilancio, Allegri no. Senza un bel mercato il Milan rischia
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
News
Carlo PellegattiLa vittoria di Allegri, la vittoria dei tifosi. Ah, Pulisic come mi ha ricordato Marco van Basten
Antonio VitielloClonate Pulisic! Il Milan non molla niente! Rabiot straripante. Nkunku deve svegliarsi
ESCLUSIVA MN - Nosotti (Sky Sport): "Il Milan ha bisogno di un centravanti vero. Su questo Maignan si può e si deve puntare"
MN - Savicevic: "Leao si è messo al servizio della squadra: al Milan serve come prima punta e gioca lì"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com