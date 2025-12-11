Criscitiello su Torino-Milan: “Se si giocava un giorno prima col cavolo che la vinceva. Scudetto? Ni”

Nell'ultima puntata del podcast di Aura Sport "Cose scomode", il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha commentato la partita dei rossoneri vinta a Torino in rimonta da 2-0 a 2-3. Vediamo le sue parole nel dettaglio:

"Gli è andata bene, perché noi giudichiamo sempre solo il risultato e va bene così, e quindi finisce con la reazione del Milan, la vittoria del Milan. Il Milan si è presentato a Torino da schiaffi. 17 minuti, 20 minuti vergognosi contro il Torino che per me è allenato malissimo da Baroni che da quando ha perso Del Rosso che è tornato a Lecce, la fase difensiva Baroni non sa neanche dove sia di casa e infatti prende 2,3,4 imbarcate a destra e sinistra. Detto ciò il Milan giocando 24 ore prima il signor Pulisic aveva 39 e mezzo di febbre, si giocava di domenica e non di Immacolata, il Milan col cavolo che la recupera quella partita. Però non si può permettere di correre sempre quei rischi. Però per fortuna del Milan, e ne sono felice, sono contento, il Milan ha fatto quello che non aveva fatto a Parma da 0-2 a 2-2, qua da 2-0 a 2-3. Il Milan per lo scudetto c'è. Sì. Ci sarà? Ni. Non hai una punta. Per quanto tempo puoi giocare senza attaccante?"