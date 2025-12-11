Inter, niente Supercoppa per Acerbi. Calhanoglu ci prova

Durante il match di Champions League di martedì contro il Liverpool, Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu si sono infortunati. Il difensore dell'Inter ha riportato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra e starà fuori circa un mese, saltando quindi sicuramente la Supercoppa Italiana in programma settimana prossima in Arabia Saudita.

Lo riferisce Sky che in merito alla condizioni del centrocampista turco riporta invece che il giocatore non è si sottoposta a risonanza in quanto sta meglio e verrà valutato giorno per giorno. Non ci sarà certamente contro il Genoa in campionato, ma proverà a recuperare per la semifinale di Supercoppa contro il Bologna in programma il 19 dicembre a Riad (l'eventuale finale sarà il 22 dicembre contro una tra Napoli e Milan).

