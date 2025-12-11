Pellegatti: "Allegri parla di zona Champions League, ma a un terzo del campionato, il Milan non può più nascondersi"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul Milan, parlando di Massimiliano Allegri e della chance Scudetto dei rossoneri: "Il Milan vince a Torino, continua la sua marcia in testa alla classifica, anche se sempre poco considerato nei pronostici. Perché le altre sono più strutturate, hanno la rosa più larga, giocano meglio e bla bla bla, bla bla bla. Sì, ma il Milan ha Massimiliano Allegri, che si continua a dire bravo nella gestione del gruppo. Troppo semplice, care amiche e cari amici, troppo semplice e limitativo. L’allenatore livornese sa leggere le partite come il glottologo e studioso William Jones, alla fine del ‘700, traduceva il Sanscrito. Con una mossa semplice, corregge e muta la posizione dei giocatori. Sa capire presto in quale zona del campo nascano le difficoltà. Insomma è un fuoriclasse, anche molto furbo.

Continua a volare basso come un lodolaio, parlando di zona Champions League, ma a un terzo del campionato, il Milan non può più nascondersi. Con una media punti di 2,21, con 31 punti, nove più della scorsa stagione, uno in meno dell’arrembante Napoli di un anno fa, e sempre uno in meno rispetto a quello dello Scudetto ’22".