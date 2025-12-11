Milan primo in classifica? Pier Silvio Berlusconi: "C’è la mano di Allegri che ha saputo compattare e responsabilizzare i giocatori"

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, ha rivelato un suo sogno durante la tradizionale serata di auguri con la stampa: "Siamo molto contenti perché è il prodotto giusto per noi con squadre italiane visibili a tutti da dividere su più reti. Il discorso vale anche per la Supercoppa italiana che scatterà il 18 dicembre con Napoli, Milan, Bologna e Inter. È importante entrare nel tessuto delle città e del nostro territorio, se dovessi prendere un programma alla Rai punterei sul Tg Regionale, anche se è impossibile. Funziona anche la collaborazione con Dazn per la trasmissione di alcune partite della Liga e del Mondiale per club, soprattutto per quanto riguarda la pubblicità. Certo, il mio sogno è trasmettere un incontro della Serie A la domenica in prima serata, ma come si fa? I diritti costano troppo, rimane un sogno” riporta gazzetta.it.

Il figlio dell'ex presidente del Milan ha poi parlato brevemente anche della squadra rossonera di Max Allegri, attualmente prima in classifica in Serie A: "Non lo seguo più come prima, il tifoso passionale era mio padre e oggi mio figlio Lorenzo, io sono più soft. Mi fa molto piacere che la squadra sia tornata ad alti livelli, evidentemente c’è la mano di Allegri che ha saputo compattare e responsabilizzare i giocatori. Peccato, però, che sia uscita dalla Coppa Italia”.