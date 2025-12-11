Dall'estate a gennaio, la richiesta di Allegri è sempre la stessa: vuole un vero 9

Durante la scorsa estate, tra le richieste sul mercato di Massimiliano Allegri c'era anche quella di prendere un centravanti strutturato fisicamente, tanto che fino all'ultimo giorno di agosto il Milan ha provato a chiudere lo scambio con la Roma tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. L'affare non è andato in porto e così il messicano è rimasto nella rosa milanista nonostante il tecnico livornese volesse un attaccante con altre caratteristiche.

TANTI NOMI - Quattro mesi dopo siamo allo stesso punto: Gimenez non ha mai convinto in questa prima parte della stagione, ora è addirittura fuori da un mese e mezzo per un problema alla caviglia e Allegri continua a chiedere ai suoi dirigenti un vero numero 9 d'area di rigore. I profili che vengono accostati in questo momento al Milan sono tanti: Pellegrino del Parma, Mateta del Crystal Palace, Dovbyk della Roma, Icardi del Galatasaray, Zirkzee del Manchester United, Fullkrug del West Ham e Panichelli dello Straburgo, solo per fare qualche nome.

COPPIA TITOLARE - Ma è giusto partire da una premessa fondamentale: il Milan ha già la sua coppia d'attacco titolare, cioè quella formata da Rafael Leao e Christian Pulisic, autori finora insieme di 15 gol in tutte le competizioni (sei il portoghese e nove l'americano). Escludendo la Supercoppa Italia in programma tra pochi giorni, il Diavolo giocherà una sola volta alla settimana fino a fine campionato e dunque i due, al netto di eventuali infortuni, avranno tutto il tempo per recuperare tra una gara e l'altra. La sensazione è che Allegri voglia una prima punta forte fisicamente per sfruttarla soprattutto in quelle partite contro squadre chiuse o a partita in corso in caso di necessità. Al di là della motivazione, la cosa da fare è solo una: soddisfare la sua richiesta. Anche se prima c'è da trovare una sistemazione a Gimenez.

