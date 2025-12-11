La bomba sul canale di Fabrizio Romano: "Icardi al Milan!" È stato proposto: le ultime

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha analizzato il mercato in entrata del Milan per quanto riguarda la prima punta, ruolo in cui in rossoneri sembrano essere carenti, non tanto a livello numerico quanto a livello di gol. In questo caso ha parlato della possibilità di vedere Mauro Icardi in maglia rossonera. Queste le sue parole:

Su Icardi: "Non sta trovando spazio a causa di Osimhen, è già stato cercato dal Milan nell'estate del 2024. Oggi mi dicono sia un nome difficilissimo, non sia uno dei primi nomi della lista, ma vi posso dire che Icardi è stato proposto al Milan. Per diversi motivi il Milan non lo sta tenendo caldo però è stato proposto, però non è un nome che mi hanno smentito. Tengo vivo un 2,3% di possibilità"

LE ULTIME DA MILANELLO

Il Milan, dopo il giorno di pausa nella giornata di ieri concesso da Massimiliano Allegri all'indomani della vittoria in casa del Torino, ieri è tornato al lavoro a Milanello per preparare la sfida di San Siro di domenica 14 alle ore 12.30 contro il neopromosso Sassuolo di mister Fabio Grosso, una delle squadre che più stanno sorprendendo in questo avvio di stagione, valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri non affrontano i neroverdi da due stagioni, quando vinsero in casa all'andata per 1-0 e pareggiarono 3-3 al ritorno al Mapei Stadium.

L'attenzione di tutti, in casa rossonera, è rivolta all'infermeria specialmente dopo l'infortunio di Rafael Leao e in vista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita la cui semifinale si giocherà contro il Napoli tra otto giorni. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata di oggi Leao ha lavorato in palestra proseguendo nel suo lavoro di fisioterapia concordato con lo staff medico. Si è rivisto sul campo Santiago Gimenez, che si è allenato a parte ma ha ricominciato a correre: iniziata la riatletizzazione. Buone notizie da Athekame che si riavvicina al rientro in gruppo mentre Fofana anche oggi ha svolto una sessione personalizzata.