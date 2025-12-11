Pellegatti non si fida: “Non è che il Milan si augura che Maignan rifiuti il rinnovo?”

Nel suo canale YouTube, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha toccato diversi temi di attualità rossonera, tra i quali la possibile riapertura della trattativa per il rinnovo del contratto e dell'importanza di Allegri per la squadra. Ma vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Bisogna capire se il Milan che cerca di rinnovare Maignan, poi alla fine si augura che Maignan, viste le sue richieste economiche, dica di no. Di Maignan abbiamo già parlato tanto del suo essere offeso nei confronti dei dirigenti del Milan per il trattamento, per le promesse dell'anno scorso. Allegri, che è sempre più manager di questo Milan, è sempre più l'uomo fondamentale delle fortune rossonere, ammirato dai suoi giocatori che è riuscito a isolare da tutti i problemi, a isolare Milanello da tutti i problemi. Inoltre anche lui ha contribuito a evitare la trasferta di Perth, con tutte le altre squadre di Serie A ci avrebbero salutato con un sorriso ironico, mentre la comitiva stava per partire per Perth con 44 ore di volo. Quindi anche per questo l'importanza di Allegri è stata fondamentale."

Sul rinnovo di Maignan: "La mia sensazione è che se Maignan non rinnovasse alla fine ai dirigenti del Milan non dispiacerebbe. Magari adesso vuole 5,5, milioni, 6, ed è giusto così perchè se ne volevano dare 4 quando andava male e lui chiedeva 5, adesso è giusto che ne chieda 6, dato che ci ha regalato 10 punti"