Zirkzee, here we go again: l'olandese prima scelta di Tare se parte Gimenez

Al Milan le telenovele di calciomercato piacciono particolarmente, anche perché dopo quelle di Gimenez, Fofana e Jashari, giusto per citarne alcune, il club rossonero potrebbe parteciparne ad un'altra da attore protagonista a gennaio, visto che dalle parti di via Aldo Rossi sarebbe tornato prepotentemente di moda il nome di Joshua Zirkzee.

È la prima scelta del direttore sportivo Tare

Certo, non è quell'attaccante di area che Massimiliano Allegri ha chiesto in estate, ma le qualità e l'esperienza di Joshua Zirkzee lo rendono un profilo più che appetibile per il Milan. Prima di compiere ogni passo verso l'olandese, il club rossonero deve però prima liberarsi di Santiago Gimenez, ancora alle prese con un infortunio alla caviglia che sta assumendo i contorni di un mistero.

Lo scenario

Dalle parti di Old Trafford non sarebbero contrari a un'uscita di Joshua Zirkzee, anzi, in molti starebbero spingendo affinché questo scenario si concretizzi, anche perché da quando è arrivato l'ex Bologna non ha mai dimostrato di valere gli oltre 40 milioni di euro che sono stati investiti per lui nell'estate del 2024.

Nonostante questo, comunque, le condizioni del Manchester United sono stringenti: prestito con obbligo di riscatto e partenza prevista solo per fine gennaio, quando in Inghilterra rientreranno Mbeumo e Diallo dalla Coppa d'Africa. Presupposti che non convincerebbero tantissimo il Milan, ma che da un lato potrebbero giocargli a favore per far ammorbidire la posizione dei Red Devils, quanto meno sulla formula dell'affare, visto che il club rossonero preferirebbe un diritto piuttosto che un obbligo di riscatto per Zirkzee.